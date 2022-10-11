В Челябинской области неизвестные пытались поджечь здание администрации Бакала

Пострадало здание на улице Ленина. Фото: google.com/maps

Сегодня ночью, 11 октября, в администрации города Бакал случился пожар. Как стало известно КП-Челябинск, кто-то подошел к зданию и закинул на первый этаж бутылку с зажигательной смесью. Воспламеняющаяся жидкость разлилась по полу и загорелась.

Охранник мэрии вовремя отреагировал на возгорание и самостоятельно потушил пожар. Тем не менее, на место приехали сотрудники МЧС.

— Подразделения Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона выезжали по адресу: Бакал, ул. Ленина, дом 13. Возгорание ликвидировано до прибытия, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Известно, что от пожара немного пострадал линолеум, также разбито стекло на первом этаже. В администрации Бакала и в полиции инцидент не комментируют.

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