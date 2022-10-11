Челябинские предприятия начали производить продукцию для мобилизованных

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу предоставить мобилизованным южноуральцам качественное оснащение и амуницию. Предприятия региона уже начали выполнять работу и производят бронежилеты, армейскую обувь, термобелье, походные спальники и другие необходимые на фронте вещи. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

— Сейчас всей российской промышленности нужно отвечать на запросы времени, обеспечить армию всем необходимым. И Челябинская область, как и всегда прежде, на острие этой работы, — подчеркнул Алексей Текслер. — Регион окажет производителям всю необходимую помощь. Главное, чтобы парни были полностью оснащены.

Губернатор Челябинской области также привел несколько примеров, какую продукцию выпускает то или иное предприятие. Фабрика «Ян» из Кременкуля занимается шитьем термобелья, а «Вторком» изготавливает удобные в транспортировке походные матрасы.

Предприятие «Спецтехнологии» начинает наращивать производство бронежилетов различных классов защиты, фабрика «Юничел» будет делать берцы по армейским стандартам. Завод «ДСТ Урал» в ближайшее время отправит на Донбасс новую разработку — дистанционный минный трал, который поможет в разминировании.

Производство утепленных зимних спальников наладили «Стеганофъ» и несколько других предприятий. Также в регионе планируется взять на себя выпуск жилетов-разгрузок, которые ценятся на передовой.

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