Миасский автозавод «Урал» займется производством автобусов для Арктики в 2024 году

Фото: автомобильный завод «Урал»

Автозавод «Урал» (Миасс, Челябинская область) планирует начать серийное производство арктических автобусов в 2024 году. Проект разрабатывают ученые ЮУрГУ при участии коллег из МГТУ имени Баумана. Опытный образец транспортного средства, работающего при экстремально низких температурах, планируют изготовить до конца текущего года. Об этом заявил директор НИИ «Опытное машиностроение» ЮУрГУ Рамиль Закиров в рамках пресс-конференции, посвященной реализации проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ).

— Уникальность транспортных средств заключается в том, что они будут работать в условиях экстремально низких температур, и в отличии от сегодняшних машин-вахтовиков эти транспортные средства смогут работать в условиях бездорожья. Работа идет уже полтора года, проработан технический проект, создан экспериментальный макет транспортного средства и проработаны все элементы материалов, работающих в этих температурах, — отметил Рамиль Закиров.

Работу над арктическим автобусом планируется завершить в 2023 году. Сейчас ученые решают вопрос, какие меры следует предпринять для сохранения тепла в кузове. Испытания опытных образцов проведут образцах в декабре 2022 года - январе 2023 года.

В сентябре стало известно, что автомобильный завод «Урал» направил более 630 млн рублей на создание нового цеха, где будет вестись надстройка автомобилей. Объемы производства на предприятии будут увеличиваться за счет автоматизации процессов и внедрения роботизированных установок.

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