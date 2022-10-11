Из челябинского театра пропала кошка Мышка. За возвращение питомца обещают билеты на спектакль

Кошка по кличке Мышка. Фото: Новый Художественный театр

У сотрудников Нового Художественного театра в Челябинске пропал пушистый талисман –кошка по кличке Мышка. Сейчас ведется поиск питомца, за его возвращение обещают награду в виде пригласительных билетов на три любых спектакля текущего репертуара.

— Друзья, пропала кошка нашего театра. Зовут Мышка. Если кто-то увидит или найдет нашего любимого питомца - просьба сообщить, принести в театр. Будем очень благодарны, — просят сотрудники театра на официальной странице учреждения во «ВКонтакте».

Театральная кошка живет в театре уже несколько лет. Обычно она встречает гостей в фойе театра либо дремлет на пуфиках. Но иногда даже выходит на сцену. Во время карантина, когда культурные учреждения не работали, Мышку забрала домой одна из сотрудниц. Потом питомец снова начал жить в стенах театра.

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