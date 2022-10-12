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Общество12 октября 2022 2:29

Ректор ЮУрГУ призвал своих сотрудников передать свой дневной заработок на помощь мобилизованным

Для этого необходимо обратиться в бухгалтерию вуза
Андрей МОСКВИЧЕВ
Ранее Вагнер уже передал свой дневной заработок

Ранее Вагнер уже передал свой дневной заработок

Фото: Егор ИВЛЕВ

Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер призвал сотрудников вуза передать свой дневной заработок на нужды мобилизованных южноуральцев. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

— Принять участие в акции очень просто, достаточно заполнить заявление о удержании однодневного заработка или определенной суммы и передать его в приёмную главного бухгалтера университета, — объяснил Вагнер.

Как подчеркнул глава вуза, все собранные средства пойдут на покупку теплых вещей для челябинских военнослужащих.

Ранее Александр Вагнер уже передал свой заработок на нужды мобилизованных. Тогда же ректор ЮУрГУ отметил, что другие сотрудники вуза могут сделать также.

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