Ректор ЮУрГУ откажется от дневного заработка ради помощи мобилизованным

Ректор ЮУрГУ Александр Вагнер Фото: Егор ИВЛЕВ

Ректор ЮУрГУ Александр Вагнер намерен отказаться от дневного заработка, чтобы сформировать фонд помощи военным. И призовет сотрудников вуза последовать его примеру.

На эти деньги будут закуплены аптечки и все необходимое. Об этом заявил Александр Вагнер на встрече волонтеров в региональном штабе #МЫВМЕСТЕ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Жители Челябинской области активно помогают мобилизованным. «Комсомольская правда-Челябинск» запустила акцию носки солдату» (куда приносить). Также собирают спальные мешки и пенки (где принимают). Недавно к акции присоединились работники культуры. Одна из библиотек передала необычные обереги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru