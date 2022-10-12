В Челябинской области 528 человек заболели коронавирусом за сутки

Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным медиков на 12 октября, в регионе за сутки зафиксировали 528 новых случаев COVID-19, в том числе 16 – среди школьников. При этом выздоровел 541 южноуралец, их выписали из больниц.

Всего с начала пандемии в области насчитали 385 203 случаев заболевания. Болезнь перебороли 368 079 их них, еще 7 817 остаются под наблюдением специалистов.

За прошедшие сутки также увеличилась и статистика смертей. Умерли 5 человек, у которых был диагностирован коронавирус.

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