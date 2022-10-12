Светофор появится на перекрестке улиц Наркома Малышева и Университетской Набережной в Челябинске

Скоро здесь появится светофор. Фото: читатель КП

На пересечении улиц Наркома Малышева и Университетской Набережной появится светофор. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердили в городской администрации. Сейчас на этом перекрестке ведутся работы, снимается тросовое ограждение.

— Разрыв в тросовом ограждении создается в связи с организацией разворота на пересечении улиц, — уточнили в мэрии Челябинска.

Власти приняли решение сделать разворот на этом участке из-за неоднократных жалоб со стороны жителей «Академа». Дело в том, что из-за тросового ограждения им приходится ехать почти два километра, чтобы развернуться. Кроме того, что это неудобно, так еще и создаются заторы в часы пик.

Сейчас на перекрестке вырыты ямы – скоро на их месте появятся новые дорожные знаки и светофоры.

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