Тушили больше 12 часов: в Челябинской области из-за пожара сгорело 600 тонн сена

Пожарным помогали добровольцы и жители соседнего села. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

В Челябинской области из-за пожара сгорело 600 тонн сена. Около пяти утра 11 октября сотрудники МЧС выехали на вызов в деревню Сосновка Кунашакского района. Жители рассказали, что видят густой дым, поднимающийся в небо.

Пожарные приехали на место происшествия и увидели полыхающее сено. Изначально площадь пожара составляла 600 квадратных метров, но из-за сильного ветра она увеличилась до 800. К спасательной команде присоединились добровольцы и жители деревни Новобурино на машинах и тракторах. Потушить огонь удалось лишь к вечеру – в 18:42 объявлена ликвидация пожара.

— Огнем было уничтожено 600 тонн сена. Пострадавших не было, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Предварительной причиной возникновения пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем.

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

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