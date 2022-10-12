Пьяный челябинец угнал машину собутыльника, разбил и вернул, как будто так и было

Мужчина угнал машину друга, пока тот спал Фото: Андрей КАРА

В Челябинске задержали мужчину, который угнал и разбил машину своего собутыльника. Два друга сидели в квартире и выпивали, но в какой-то момент один из них уснул. Тогда заскучавший второй взял ключи от Hyundai Solaris своего товарища и решил покататься по ночному городу.

Проехав всего ничего, челябинец во что-то врезался, да так, что у машины разбились фара и повредился бампер. Пока владелец автомобиля находился в объятиях Морфея, мужчина решил вернуть иномарку и сделать вид, что ничего не произошло. После этого он пришел обратно в квартиру оставил ключи и поехал восвояси.

— Зарегистрировано заявление об угоне автомобиля стоимостью 550 тысяч рублей, в отношении челябинца возбуждено уголовное дело, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

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