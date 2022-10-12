Челябинцы пожаловались на стаю бродячих собак в городском бору

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Челябинска начали жаловаться на бродячих собак, которые поселились в городском бору. По словам очевидцев, животные бегают стаей, лают и рычат на прохожих. Соответствующий пост об этом появился в группе «Пусть Котова знает» во «ВКонтакте».

— На участке Челябинского городского бора от станции Водная до плотины пруда Коммунар обосновалась стая диких собак. Точное количество неизвестно, но вижу там их группами около десятка, — рассказал челябинец Георгий.

Мужчина рассказал, что собаки забредают на тропы по несколько штук. По его словам, они ведут себя агрессивно. Но среди челябинцев есть и те, кто заступился за животных.

— Собаки спокойные, боязливые. Часто бываем здесь. Многие [бегают] с бирками В летнее время видим людей, катающихся на велосипеде. Собаки спокойно ведут себя, никакой агрессии, — заявила челябинка Ольга.

Напомним, самый резонансный случай нападения собак произошел в феврале этого года. Стая бездомных псов атаковала 11-летнюю жительницу Коркино. Прежде, чем очевидцы отбили девочку, собаки успели укусить ее за ногу и сорвать с головы кусок кожи вместе с волосами. Школьнице пришлось перенести несколько операций. После ЧП возбудили уголовное дело о халатности.

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