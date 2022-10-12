Россельхознадор выявил нарушения при поставке продуктов в 80 детсадов Челябинска и Озерска

Поставщики поменяли в документах срок годности у продуктов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сотрудники Россельхознадора выявили нарушения в ходе контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции, отправляемой в социально-значимые учреждения Челябинской области. Так, пять предприятий при поставке питания в 80 детских садов Озерска и Челябинска изменили сроки годности. Ведомство выдало нарушителям предостережение о недопустимости подобных действий.
Также предприятие из Снежинска поставило в 15 детских садов говяжью печень из Аргентины с измененным сроком годности и датой выпуска. При этом продукция по документам была заявлена как собственного производства.
— За выявленные нарушения Управление Россельхознадзора объявило предприятию предостережение, работа уполномоченного лица во ФГИС «Меркурий» была заблокирована, площадка объявлена фантомной и исключена из системы «Цербер», — сообщили в пресс-службе Россельхознадора по Челябинской и Курганской областям.
Информацию о нарушителях передали в прокуратуру и Министерство образования. В дальнейшем будет решаться вопрос о привлечении поставщиков к ответственности.
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