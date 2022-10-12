В Челябинской области главы муниципалитетов сократят расходы на празднование Нового года

Власти планируют выбрать более скромные форматы празднования Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал глав муниципалитетов сократить расходы на подготовку к новогодним гуляньям и выбрать более скромные форматы празднования. По его словам, причиной является политическая и экономическая обстановка. Об этом губернатор заявил на совещании в правительстве региона.

— С учетом новых условий требую усилить финансовую и исполнительскую дисциплину, больше уделять внимания вопросам разумной оптимизации и экономии бюджетных средств, в том числе при планировании праздничных мероприятий. Мы не будем отменять подготовку к Новому году, но важно выбрать более скромные форматы празднования, — сказал Алексей Текслер.

Губернатор также подчеркнул, что для детей праздники должны быть сохранены в полном объеме.

— Все, что мы обещали людям, все наши социальные обязательства, планы и проекты остаются в силе. Это касается в первую очередь сфер здравоохранения, образования, спорта, культуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, вопросов благоустройства, — добавил Алексей Текслер.

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