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Общество12 октября 2022 17:12

В Челябинской области главы муниципалитетов сократят расходы на празднование Нового года

Но на детях экономить не будут
Ян Стоев
Ян Стоев
Власти планируют выбрать более скромные форматы празднования

Власти планируют выбрать более скромные форматы празднования

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал глав муниципалитетов сократить расходы на подготовку к новогодним гуляньям и выбрать более скромные форматы празднования. По его словам, причиной является политическая и экономическая обстановка. Об этом губернатор заявил на совещании в правительстве региона.

— С учетом новых условий требую усилить финансовую и исполнительскую дисциплину, больше уделять внимания вопросам разумной оптимизации и экономии бюджетных средств, в том числе при планировании праздничных мероприятий. Мы не будем отменять подготовку к Новому году, но важно выбрать более скромные форматы празднования, — сказал Алексей Текслер.

Губернатор также подчеркнул, что для детей праздники должны быть сохранены в полном объеме.

— Все, что мы обещали людям, все наши социальные обязательства, планы и проекты остаются в силе. Это касается в первую очередь сфер здравоохранения, образования, спорта, культуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, вопросов благоустройства, — добавил Алексей Текслер.

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