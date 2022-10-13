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Общество13 октября 2022 4:08

В Челябинске пожарные спасли квадрокоптер, застрявший на верхушке сосны в парке Гагарина

Владелец дрона снимал красивые виды и немного не рассчитал дистанцию
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Чтобы достать коптер, пришлось разворачивать лестницу. Фото: Челябинский пожарно-спасательный гарнизон

Чтобы достать коптер, пришлось разворачивать лестницу. Фото: Челябинский пожарно-спасательный гарнизон

В век современных технологий спасателям приходится доставать с деревьев не только детей и кошек, но и квадрокоптеры. Такая ситуация случилась на днях в челябинском парке Гагарина. Мужчина снимал красивые виды с помощью дрона, но немножко не рассчитал дистанцию, и его квадрокоптер застрял на верхушке сосны.

Челябинец попытался вызволить его из веток, но ничего не получалось. Тогда он обратился к бригаде пожарных, которые дежурили неподалеку. Сотрудники МЧС согласились помочь и развернули ради этого трехколенную лестницу. Через несколько минут коптер был спасен и передан в руки владельцу.

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