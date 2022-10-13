В спецоперации погибли пятеро призванных из Челябинской области

Правительство Челябинской области обещает оказать всю необходимую помощь семьям погибших. Фото: Егор ИВЛЕВ

В ходе специальной военной операции погибли пятеро мобилизованных жителей Челябинской области. Все они были призваны из одного военного комиссариата – коркинского. Там информацию о трагедии подтвердили.

– Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования, – сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Правительство Челябинской области окажет всю необходимую помощь родным и близким погибших. Кроме положенных федеральных выплат, семьи также получат по одному миллиону рублей.

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