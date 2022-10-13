Чудом остался жив: в Миассе мужчина на «Инфинити» пошел на обгон и снес столб

Фото: Инцидент Миасс/vk.com

Бампер, капот и крыша всмятку — машина в тисках упавшего столба. На асфальте валяются искореженные детали. Это последствия ДТП в Миассе. На месте ГИБДД, скорая и пожарные. Благо, последним работать не пришлось — обошлось без пожара и пострадавших.

Все произошло на улице Зеленой. 72-летний водитель «Хендай Крета» совершал разворот, а 33-летний мужчина за рулем «Инфинити» пошел на обгон. Автомобили столкнулись, и после белая иномарка влетела в фонарный столб, тот переломился пополам — такой силы был удар. Столб упал в переднюю часть авто со стороны водителя. Он чудом остался жив. Как и второй участник ДТП. Его автомобиль пострадал меньше, лишился бампера.

— По предварительной информации нарушения ПДД зафиксированы со стороны обоих водителей. Окончательное решение по установлению виновного лица будет принято после выяснения всех обстоятельств и изучения материалов дела, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

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