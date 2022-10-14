Садовые маршруты в Челябинске прекратят работу с 16 октября

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске садовые автобусные маршруты прекращают свою работу. Об этом сообщили в городской администрации. Последним днем их работы в этом году станет 15 октября. Речь идет о маршрутах № 25с, № 37с, № 38с, № 57с, № 60с, № 65с, № 67с, № 70с, № 84с, № 90с и № 93с.

При этом возобновляет свою работу маршрут № 48. Автобус будет ходить от поселка Керамзавода до Теплотехнического института каждый день с 6:30. Последние рейсы — в 21:00.

А накануне в Челябинске началась модернизация троллейбусной сети. Всего будет обновлено 40% от ее протяженности, сейчас работы ведутся на улице Блюхера.

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