Олег Буданов работал на посту главы города почти 7 лет. Фото: соцсети

Мэр Карабаша Олег Буданов уходит в отставку. Об этом чиновник заявил на своей странице в социальных сетях. Буданов написал большой пост, в котором вспомнил и первые дни своей работы, и людей, которые помогали ему преображать Карабаш, а также поблагодарил жителей и вышестоящих руководителей. Свою карьеру он продолжит на автозаводе в Челябинской области.

— Принято решение о моей работе в одном из ключевых и ведущих предприятий машиностроения Южного Урала — на автомобильном заводе «УРАЛ». Воспринимаю эту возможность как честь, — добавил Олег Буданов.

Буданов проработал на посту главы Карабаша почти 7 лет. Его назначили на эту должность 28 декабря 2015 года.

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