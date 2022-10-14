В Миассе двухлетний мальчик застрял головой в металлической спинке стула

Вытаскивать ребенка пришлось с помощью инструментов. Фото: ПСС Челябинской области

В Миассе Челябинской области спасателям пришлось выручать мальчика, застрявшего в спинке стула. Двухлетний ребенок ради интереса просунул голову между металлическими прутьями, но вот вытащить обратно ее уже не смог.

Родители мальчика вызвали бригаду спасателей, которые сначала попытались достать ребенка без серьезных инструментов, но дело не двигалось. Тогда они вооружились бокорезами, ножницами, и с их помощью перекусили прутья. Малыша освободили, и за все время операции мальчуган даже не испугался, а просто наблюдал за процессом.

В тот же день спасатели выезжали на еще один вызов, связанный с ребенком. Первоклассник сидел один дома, закрылся на внутреннюю щеколду и не открывал дверь матери. Женщина забила тревогу и попросила вскрыть замок. Зайдя в квартиру, мать и спасатели увидели мальчика, который просто крепко спал. Школьник настолько погрузился в сон, что не слышал шума металлической двери и даже лая двух собак.

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