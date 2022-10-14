В Челябинской области ночью сгорел садовый дом

Садовый дом загорелся в городе Кыштым. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Поздно вечером 13 октября в Кыштыме Челябинской области загорелся садовый дом. Очевидцы вызвали пожарных, которые приехали и застали сильно полыхающую дачу. Ситуация осложнялась тем, что рядом находились другие домики, поэтому огонь мог перекинуться и на них.

Но этого не случилось. Пожарные смогли оперативно потушить огонь, хотя дом буквально сгорел дотла. К счастью, обошлось без пострадавших. А вот что стало причиной возгорания, будут выяснять эксперты.

— Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать правила и требования пожарной безопасности, — добавили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

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