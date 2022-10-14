В Челябинской области мужчина украл 930 кг металлолома из вагона грузового поезда

Ущерб грузополучателям оценили на сумму в 19 тысяч рублей. Фото: Южно-Уральское ЛУ МВД на транспорте

Транспортные полицейские задержали в Челябинской области жителя Златоуста, который похитил 930 кг металлолома из вагона грузового поезда. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, задержанный находится под подпиской о невыезде

Установлено, что 34-летний мужчина сбросил металлолом из полувагона грузового поезда во время его остановки на станции Кунашак. В дальнейшем он планировал вывезти груз и сдать в пункт приема металлолома. Но мужчину задержали оперативники при попытке скрыться с места преступления.

— Подозреваемый ранее был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений, в настоящее время нигде официально не трудоустроен, — уточнили в пресс-службе службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

Ущерб, причиненный грузополучателям, оценили на сумму в 19 тысяч рублей.

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