94 рубля за день пребывания: в Снежинске начал работать круглосуточный детский сад

Круглосуточные группы в детском саду работают по будням Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за частичной мобилизации в Снежинске открыли круглосуточные группы в детском саду №6 «Одуванчик» (ул. Зеленая, дом №6). Стоимость пребывания ребенка за сутки вместе с ужином составляет 94 рубля. Как сообщили в городской администрации, такую возможность сделали, чтобы помочь родителям в непростое время.

— Детям предоставляется пятиразовое питание. В 19 часов они получают полноценный ужин, который в течение недели включает мясо, рыбу, овощи и каши. Перед сном - второй легкий ужин. Дети с удовольствием пьют кисломолочные продукты, лакомятся печеньем, вафлями, конфетами, — рассказали в городской администрации.

Для детей мобилизованных граждан услуги по присмотру и уходу предоставляются бесплатно.

Круглосуточные группы в детском саду работают с понедельника по пятницу. Детей можно привести или забрать в любое время суток. Даже если ребенок поступает поздним вечером, то его обязательно примут и уложат спать.

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