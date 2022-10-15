Магазины H&M окончательно закрылись в Челябинске

В магазинах пустуют почти все полки. Фото: читатель КП

В Челябинске магазины H&M снова закрылись, и на этот раз окончательно. 15 октября был последним днем их работы, все товары продавались со скидкой в 70%.

Правда, к этому дню выбора одежды здесь практически не осталось. Последние месяцы магазины распродавали остатки со склада, поэтому все лучшее расхватали сразу, а обновок так и не подвезли.

— С вещами стоят несколько стеллажей, все остальное пустует. Люди заходят, видимо, хотят запрыгнуть в последний вагон, но толком ничего не берут. По ценам не сказать, что сильно дешево, — рассказывает покупательница.

Бутики H&M располагались в челябинских ТРК «Горки» и «Алмаз», а с завтрашнего дня их уже не будет. Возможность вернуть купленные вещи остается в течение 14 дней, но сделать это можно будет только через СДЭК.

Напомним, владельцы магазина решили прекратить бизнес в России еще в первом квартале, когда началась спецоперация на Украине. Сначала бутики закрыли, но через несколько месяцев открыли, чтобы распродать остатки.

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