В Челябинской области подешевели капуста, картофель и сахар

Цена на капусту в супермаркетах снизилась
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области за две недели подешевели капуста, картофель и сахар. К такому выводу пришли специалисты из Контрольно-счетной палаты. Выяснилось, что килограмм капусты подешевел на 4,78%, картошки – на 3,04%, а сахара – на 2,9%. Для анализа брались цены из популярных сетевых супермаркетов.
При этом у некоторых ходовых товаров стоимость возросла. Например, яйца стали дороже на 1,17%, молоко поднялось в цене на 1,12%, а куры – на 0,37%. В КСП отметили, что из 14 социально значимых продуктов подешевели 10, остальные немного подросли.
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