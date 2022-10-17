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Общество17 октября 2022 6:40

В Челябинской области подешевели капуста, картофель и сахар

При этом подорожали яйца и молоко
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Цена на капусту в супермаркетах снизилась

Цена на капусту в супермаркетах снизилась

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области за две недели подешевели капуста, картофель и сахар. К такому выводу пришли специалисты из Контрольно-счетной палаты. Выяснилось, что килограмм капусты подешевел на 4,78%, картошки – на 3,04%, а сахара – на 2,9%. Для анализа брались цены из популярных сетевых супермаркетов.

При этом у некоторых ходовых товаров стоимость возросла. Например, яйца стали дороже на 1,17%, молоко поднялось в цене на 1,12%, а куры – на 0,37%. В КСП отметили, что из 14 социально значимых продуктов подешевели 10, остальные немного подросли.

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