Пост ДПС на Шершневском кольце в Челябинске снесут до конца года

Пост ДПС не функционирует уже много лет. Фото: google.com/maps

Администрация Челябинска снесет пост ДПС на Шершневском кольце до конца 2022 года. Об этом заявила замглавы по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. По ее словам, сейчас мэрия занимается поиском подрядчика, который выполнит работу.

— Проектно-сметная документация прошла повторную проверку, получено положительное заключение, объявляются торги на снос, — подытожила Рыльская.

Пост ДПС находится на Шершневском кольце, его можно увидеть слева при выезде на плотину. Двухэтажное здание уже много лет пустует и не выполняет никакой функции.

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