Челябинская область получит 182 млн рублей на расселение людей из аварийного жилья

Деньги на расселение необходимо распределить до февраля 2023 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Челябинская область получит 182,6 млн рублей на расселение людей из аварийного жилья. Такое распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, деньги пойдут на расселение людей, чье жилье признано аварийным до 1 января 2017 года.

Всего из федерального бюджета финансирование получат 43 региона, общая сумма составит 24 млрд рублей. В постановлении также сказано, что средства необходимо распределить до 1 февраля 2023 года, а отчет о проделанной работе предоставить в Правительство.

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