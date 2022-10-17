Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2022 7:29

Челябинская область получит 182 млн рублей на расселение людей из аварийного жилья

Новые дома получат южноуральцы, чье жилье уже пять лет, как считается аварийным
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Деньги на расселение необходимо распределить до февраля 2023 года

Деньги на расселение необходимо распределить до февраля 2023 года

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Челябинская область получит 182,6 млн рублей на расселение людей из аварийного жилья. Такое распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, деньги пойдут на расселение людей, чье жилье признано аварийным до 1 января 2017 года.

Всего из федерального бюджета финансирование получат 43 региона, общая сумма составит 24 млрд рублей. В постановлении также сказано, что средства необходимо распределить до 1 февраля 2023 года, а отчет о проделанной работе предоставить в Правительство.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru