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Общество17 октября 2022 16:36

На юге Челябинской области из-за больной лисы объявили карантин по бешенству

Животное было обнаружено в Агаповском районе
Ян Стоев
Ян Стоев
Лиса бегала недалеко от поселка Буранный

Лиса бегала недалеко от поселка Буранный

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В октябре в Челябинской области был выявлен только один случай бешенства. Больную лису обнаружили недалеко от поселка Буранный Агаповского района. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

— Все населенные пункты, где выявлены больные и погибшие животные, объявлены неблагополучными. По распоряжению Правительства Челябинской области в них установлен карантин и в настоящее время проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий, — заявили в ведомстве.

По данным Россельхознадзора, Челябинская область находится в списке регионов, где больше всего выявляются новые случаи бешенства. С начала года на Южном Урале смертельной инфекцией заразились 55 животных.

В прошлом месяце в селе Уйское от бешенства пали два полугодовалых щенка и трехлетний кот. Животные были домашними.

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