Спуск к воде сделан в виде амфитеатра. Фото: администрация Челябинска

В челябинском поселке Новосинеглазово благоустроили заброшенный карьер, и теперь там появилось современное общественное пространство. Преображение происходило в несколько этапов. Сначала подрядчики очистили дно карьера и прибрежную зону, а после этого начали выкладывать асфальтированные дорожки. Со временем появились детская и спортивная площадки, а также зоны отдыха. Поэтому каждый житель найдет здесь занятие по душе.

Особое внимание теперь привлекает спуск в воде, который сделан в виде амфитеатра. В администрации города отметили, что во время работ все деревья рядом с карьером были сохранены. Такое обновленное местечко находится на пересечении улиц Громова, Ключевая и Челябинская.

Напомним, идея преобразить заброшенный карьер появилась в мае этого года. Власти заявили, что сделают еще одну набережную. Уже через месяц, в июне, там высадили гиацинты — это такие растения, которые служат естественным очистителем водоема от вредных примесей.

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