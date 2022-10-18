«Был на передовой, когда шли активные бои»: челябинский фотограф покажет снимки с фронта на выставке «Сила в Правде»

Автор отмечает: фронт — это маленькая жизнь сама в себе. Фото: Сергей Коляскин

В четверг, 20 октября, в Историческом музее Южного Урала откроется фотовыставка «Сила в Правде». Автор снимков — член союза фотохудожников России Сергей Коляскин — в общей сложности провел 1,5 месяца в Донецке, Купянске, Изюме, Мариуполе, Мелитополе, Новой Каховке, Волновахе, Херсоне и других территориях.

— Я ездил туда в июле, августе и сентябре. Был на передовой, когда шли самые активные бои в Изюме, Купянске, — рассказал журналисту КП-Челябинск Сергей Коляскин. — Ездил туда с разными людьми. Были задействованы Минобороны, Минкульт наш, Союз Ветеранов, Епархия и волонтеры, которые везли гуманитарный груз.

На вопрос было ли страшно, Сергей ответить затрудняется. Говорит, там даже время течет по-другому: оно уплотняется, а само это место меняет человека безвозвратно.

— Там другой ритм жизни. Военные действия — это такой «мир в себе». Люди по-другому себя ведут… Люди впечатлили: все более честно, по-настоящему.

Во время поездок фотограф успел встретиться с южноуральцами, которые участвуют в спецоперации. Как отмечает Сергей Коляскин, он старался показать честную картину: реальную жизнь, в которой есть место всему — и боли, и улыбке.

— Фотоматериала отснято очень много. И многие кадры показать в настоящее время нельзя. Они увидят свет, когда военные действия закончатся, — рассказал фотограф.

Открытие выставки состоится в 17:00. Экспозиция располагается в фойе второго этажа восточной башни.

Афиша выставки. Предоставлено Сергеем Коляскиным

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