В Челябинской области стали дешевле виноград, лук, смартфоны и телевизоры

Снизились цены на виноград, лимоны и апельсины. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Годовая инфляция в Челябинской области замедлилась в сентябре до 11,09%. Это ниже, чем во всем Уральском федеральном округе и России в целом.

− Основные причины замедления роста цен в сравнении с прошлым годом: расширение предложения на рынках некоторых товаров и услуг, сдержанный потребительский спрос и укрепление рубля в начале весны, − сообщили в пресс-службе главного управления Центрального банка России.

Сильный рост цен в регионе в основном сдерживают цены на мясо, фрукты и овощи. Они снизились из-за хорошего урожая картофеля, капусты и моркови. А лук и чеснок и вовсе стали дешевле, чем год назад.

Также снизились цены на виноград, лимоны и апельсины. Это стало возможным из-за расширения географии поставок импортных фруктов. А благодаря увеличению производства, замедлился рост цен на мясо птицы, свинину, молоко, творог и кисломолочные продукты.

− Замедлился рост стоимости корпусной и мягкой мебели. Причина – сырье для ее производства стало доступнее из-за сокращения экспорта древесины и пиломатериалов. По причине сдержанного спроса населения и укрепления рубля ускорилось снижение цен – относительно прошлогодних – на телевизоры и смартфоны, − добавили в пресс-службе Центрального банка России.

Отдых в Турции не стал намного дороже из-за увеличения количества прямых рейсов из аэропорта Челябинска в Анталью.

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