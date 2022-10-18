В Челябинской области обновили почти 50 км федеральной трассы А-310

Фото: ФКУ Упрдор «Южный Урал»

Участок федеральной трассы А-310 протяженностью 47 км обновили в Челябинской области. Подрядчик «МостДорСтрой» вел работы в Увельском, Еманжелинском, Коркинском и Еткульском районах. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

На трассе убрали дефекты асфальтобетонного покрытия с помощью холодного фрезерования. Выравнивающий и слой износа уложили из сверхпрочных материалов ЩМА-11 и ЩМА-16. Также в ходе работ были укреплены обочины, устранено пучинообразование.

На федеральной трассе восстановили 14 посадочных площадок и сделали девять автопавильонов. Дорожная разметка нанесена термопластиком со светоотражающими элементами, также установлены 1000 сигнальных столбиков и металлическое барьерное ограждение. Кроме того, на некоторых участках дороги сделали шумовые полосы из термопластика и заменили датчики температуры поверхности покрытия.

Фото: ФКУ Упрдор «Южный Урал»

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