В Челябинской области ФСБ задержала подпольных торговцев оружием

Фото: ФСБ по Челябинской области

В Челябинской области задержали подпольных производителей и сбытчиков оружия. Всего по стране закрыли 45 мастерских и арестовали 123 человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

— Из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 4 гранатомета, 123 артиллерийских снаряда и мины, 54 детонатора различных модификаций, 462 гранаты, — подвели итоги рейдов в ведомстве.

Фото: ФСБ по Челябинской области

Также силовики изъяли более 79 кг взрывчатых веществ, свыше 37,6 тыс. патронов и 190 основных частей к огнестрельному оружию.

Рейды проходили в сентябре в 45 регионах страны. Сотрудники ФСБ совместно с полицией и Росгвардией проводили обыски по адресам проживания нелегальных оружейников.

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