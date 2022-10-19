В Магнитогорске и Пласте приостановили отправку мобилизованных

В двух городах Челябинской области приостановили отправку мобилизованных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сразу в двух городах Челябинской области приостановили отправку мобилизованных. Одним из них стал Магнитогорск — информацию нам подтвердили в военкомате Ленинского, Правобережного и Орджоникидзевского районов. По словам дежурного, мужчин хотели отправить 21 и 22 октября, но теперь мероприятия заморозились.

— О новой дате отправки пока ничего не могу сказать, — добавили в военкомате.

Похожая ситуация возникла и в Пласте. Накануне, 18 октября, администрация района сделала следующее заявление в своей официальной группе «ВКонтакте»:

— Отправка мобилизованных отменена до особого распоряжения.

Напомним, в начале октября военком Челябинской области Андрей Максуров назвал города, которые лучше всех выполняют план по мобилизации, и среди них был Магнитогорск.

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