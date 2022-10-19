Все недострои в Челябинской области будут завершены к концу 2023 года

Фото: google карты.

В Челябинской области остаются недостроенными 35 проблемных домов. В связи с этим губернатор Алексей Текслер провел совещание с представителями компании «Фонд развития территорий», которая заканчивает строительство.

Глава региона сообщил, что по данным на 13 октября 2022 года в Едином реестре объектов незавершенного строительства остаются 35 проблемных домов, еще 19 уже заселили. В регионе создан план-график, по которому достаиваются такие дома.

— Задача — достроить до конца 2023 года оставшиеся 35 домов и полностью закрыть все проблемные объекты из списка, — подчеркнул Алексей Текслер. — Необходимая работа организована.

Главный управляющий директор Фонда Константин Тимофеев подтвердил, что строительство идет в графике. Восстановление прав пострадавших от недобросовестных компаний дольщиков губернатор держит на личном контроле.

— Осталась достройка самый трудных объектов, — отметил Константин Тимофеев. — Но динамика положительная, решение вопросов дольщиков продолжится в том же темпе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru