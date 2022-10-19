На фасаде библиотеки в Ленинском районе Челябинска появился мурал с мечтающей девочкой

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске на фасаде библиотеки имени Д. Н. Мамина-Сибиряка появился мурал с мечтающей девочкой. Изображение нарисовали в рамках проекта «Про искусство», цель которого – поддержка и продвижения стрит-арта. Теперь этот рисунок заметно преобразил улицу Гагарина и внес красок в будни челябинцев, которые регулярно проходят мимо библиотеки.

— Изначально было несколько эскизов, но образ девушки, которая как бы «проживает» жизнь героев книги, оказался самым удачным, — рассказал Ассоциации художников «Граффити Россия» Дмитрий Кольцо.

В день открытия мурала в библиотеке символично прошел мастер-класс по созданию рисунков. Все желающие смогли попробовать себя в этом непростом, но приятном и вдохновляющем деле.

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