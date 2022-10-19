Эксперты провели исследование из-за массовой гибели курганских пчел

Фото: управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

Россельхознадзор по Челябинской и Курганской областям подвел итоги проверки из-за массовой гибели пчел в Шадринском районе. Об этом рассказали ИА «Уральский меридан» в ведомстве.

— Сами владельцы погибших пчел непосредственно в Управление Россельхознадзора за помощью не обращались. Кроме того, никто из пострадавших не провел лабораторные исследования и не установил истинную причину гибели пчел, — пояснили изданию в Россельхознадзоре.

Точная причина массовой гибели насекомых осталась неизвестной, хотя местные предполагали, что пчелосемьи погибли из-за обработки ближайших полей пестицидами. По итогам проверки двум потенциальным виновникам выписаны предостережения.

Ранее в Курганской области ввели уровень базовый готовности с 19 октября 2022 года. Соответствующий указ об этом с подписью президента России Владимира Путина был опубликован на официальном портале правовой информации.

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