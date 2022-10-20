Пять горнолыжных трасс и каток-трансформер: в Челябинске построят фанпарк на берегу Шершней

Теперь, чтобы покататься на горных лыжах или сноуборде, не придется ехать далеко Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Челябинске на западном берегу Шершневского водохранилища появится всесезонный центр спорта и отдыха, главной фишкой которого станет горнолыжный склон. Сейчас идет проектирование, завершить строительство планируется в 2025 году.

Фанпарк «Привилегия» будет располагаться близ клубного поселка «ТвояПривилегия». Застройщик — АПРИ «Флай Плэнинг». Строительство будет вести по программе Комплексного развития территорий (КРТ).

Планируется сделать пять трасс длиной до 400 метров с кресельными и бугельными подъемниками. Перепад высот будет 40-50 метров. Для самых маленьких предусмотрен детский учебный склон с подъемником-траволатором (движущейся дорожкой). На случай бесснежной зимы будет искусственное оснежнение.

Помимо горных лыж и сноубордов можно будет покататься на тюбингах. Летом — на горных велосипедах и тюбинах. Также склон будет использоваться как смотровая площадка, а еще с него можно запускать воздушных змеев.

Для тех, кто любит обычные, беговые лыжи, предусмотрены трассы 1,3 и 5 км. Для любителей коньков будет каток площадью больше 2 тыс. кв. м., трансформирующийся в роллер-парк.

Также в фанпарке запланированы площадки для мини-футбола и пляжного волейбола, веревочный городок, памп-трек, воркаут-парк, трассы для картинга.

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