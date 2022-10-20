Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2022 7:14

Пять горнолыжных трасс и каток-трансформер: в Челябинске построят фанпарк на берегу Шершней

К 2025 году в Челябинске построят горнолыжный склон на берегу Шершней
Авторы (2):
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Теперь, чтобы покататься на горных лыжах или сноуборде, не придется ехать далеко

Теперь, чтобы покататься на горных лыжах или сноуборде, не придется ехать далеко

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Челябинске на западном берегу Шершневского водохранилища появится всесезонный центр спорта и отдыха, главной фишкой которого станет горнолыжный склон. Сейчас идет проектирование, завершить строительство планируется в 2025 году.

Фанпарк «Привилегия» будет располагаться близ клубного поселка «ТвояПривилегия». Застройщик — АПРИ «Флай Плэнинг». Строительство будет вести по программе Комплексного развития территорий (КРТ).

Планируется сделать пять трасс длиной до 400 метров с кресельными и бугельными подъемниками. Перепад высот будет 40-50 метров. Для самых маленьких предусмотрен детский учебный склон с подъемником-траволатором (движущейся дорожкой). На случай бесснежной зимы будет искусственное оснежнение.

Помимо горных лыж и сноубордов можно будет покататься на тюбингах. Летом — на горных велосипедах и тюбинах. Также склон будет использоваться как смотровая площадка, а еще с него можно запускать воздушных змеев.

Для тех, кто любит обычные, беговые лыжи, предусмотрены трассы 1,3 и 5 км. Для любителей коньков будет каток площадью больше 2 тыс. кв. м., трансформирующийся в роллер-парк.

Также в фанпарке запланированы площадки для мини-футбола и пляжного волейбола, веревочный городок, памп-трек, воркаут-парк, трассы для картинга.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru