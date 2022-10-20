В Челябинске водитель Mitsubishi разбился насмерть, врезавшись в бетонное ограждение

Внедорожник отбросило в ограждение после столкновения с легковушкой. Фото: соцсети

В Челябинске водитель внедоржника погиб, врезавшись в бетонное ограждение. Авария случилась сегодня, 20 октября, около 11:00. Автомобиль Mitsubishi Pajero ехал в сторону дорожной развязки по улице Братьев Кашаириных, неподалеку от цирка. В какой-то момент внедорожник столкнулся с автомобилем Lada Vesta.

— После столкновения внедорожник совершил наезд на бетонное ограждение, — добавили в ГИБДД Челябинска.

В результате аварии 45-летний водитель погиб. Вместе с ним ехала 14-летняя девочка, ее госпитализировали с травмами. За рулем отечественной легковушки находился 36-летний мужчина, он не пострадал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru