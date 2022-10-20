В новых поселках под Челябинском построят современные школы и детсады

Такой будет школа в поселке «ТвояПривилегия»
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
В новых поселках под Челябинском построят школы и детские сады по программе инфраструктурных облигаций от ДОМ.РФ.
— Сейчас с использованием инфраструктурных облигаций мы надеемся поддержать четыре больших социальных проекта — школы и детские сады. В «Белом хуторе» у нас школа и детский сад будут построены — мы их уже финансируем за счет облигаций. Пока ведется проектирование, — прокомментировал вице-губернатор региона Сергей Шаль.
Строится муниципальная школа в клубном поселке «ТвояПривилегия». Сейчас застройщик АПРИ «Флай Плэнинг» возводит ее на свои деньги, затем ее выкупят.
Учебное заведение возводят по современным стандартам. Здание будет одноэтажным, а в каждом классе будет свой эвакуационный выход. Для безопасности — закрытая территория и современные системы контроля доступа на базе Face ID. В одной смене смогут учиться до 1 100 человек.
В школе будут два спортзала, столовая и библиотека
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Отметим, что Челябинская область стала первой из регионов, кто получил положительное решение от ДОМ.РФ в 2021 году.
— Суммарно, когда мы заходили, одобрили госгарантию почти на 6 млрд. Пока мы два объекта начали строить, на подходе еще пять. Также по двум дополнительным в L-Town мы подали ходатайство, — рассказал Сергей Шаль.
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