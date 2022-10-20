Житель Челябинской области 59 раз перевел деньги мошенникам и потерял около 900 тысяч рублей

Житель Челябинской области испугался, что на него незаконно оформили кредит Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Снежинске к полицейским обратился 57-летний мужчина, который лишился почти 900 тысяч рублей из-за телефонных мошенников. Мужчина переводили эти деньги частями, и только с 60 раза догадался, что его обманули.

Житель Снежинска рассказал, что ему позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. По их словам, на него оформили кредит. Но чтобы его отменить, нужно подать на сайте банка от своего имени заявку на получение займа в размере 780 тысяч рублей.

На следующий день мужчина обналичил деньги и перевел их частями на электронные кошельки, которые указали мошенники. Кроме того, его убедили получить кредитную карту и все средства, находящиеся на ней, также отправить на «безопасные счета».

Всего мужчина сделал 59 переводов по 15 тысяч рублей. И только после этого он понял, что связался с мошенниками. В общей сложности потерпевший лишился 885 тысяч рублей.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ведется поиск злоумышленников.

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