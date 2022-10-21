В Челябинской области до 2030 года возведут 3 миллиона квадратных метров жилья

В регионе идет работа над 33 проектами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области к 2030 году возведут более 3 млн квадратных метров в рамках комплексного развития территорий. Об этом рассказал замгендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

— В Челябинской области мы видим конкретные результаты применения нового закона о КРТ. Одновременно наши собственные механизмы, аукционы «за долю» и градостроительная подготовка участков, делают комплексное развитие территорий привлекательным для инвесторов, — объясняет Филиппов.

Уже сейчас на Южном Урале реализуется 33 проекта по строительству при участии «ДОМ.РФ» — пять из них будут реализованы в Челябинске Магнитогорске и Сосновском районе.

Ранее стало известно, что в новых поселках под Челябинском построят школы и детские сады по программе инфраструктурных облигаций от ДОМ.РФ.

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