В Челябинской области вылечили и выпустили в заповедник раненого лебедя

Охота на лебедей строго запрещена. Фото: Молодежная палата

В Чебаркульском районе Челябинской области выпустили в заповедник краснокнижного лебедя. До этого птица была ранена, но, благодаря волонтерам и ветеринарам, ее удалось вылечить и дать возможность полноценной жизни.

Лебедя запустили в Варламовский заповедник возле деревни Попово. В водоем птичку отпускал зоозащитник Карен Даллакян, на мероприятии также присутствовали студенты биологического факультета и сотрудники Особо охраняемых природных территорий региона.

Теперь здоровый лебедь плавает в водоеме под полной защитой. Согласно закону, охота на этих птиц строго запрещена.

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