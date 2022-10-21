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НовостиПроисшествия21 октября 2022 8:45

В Челябинске эвакуировали автовокзал «Северные ворота» из-за подозрительной сумки

Здание оцепили силовики
Авторы (2):
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Дарья МАРКОВА
Увидев бесхозную сумку, сотрудники автовокзала сообщили в полицию

Увидев бесхозную сумку, сотрудники автовокзала сообщили в полицию

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Забытая сумка стала причиной переполоха на автовокзале «Северные ворота» в Челябинске. К зданию торгового комплекса, где находится автовокзал, стянули экстренные службы, людей эвакуировали.

— Сумка была найдена в торговом комплексе, рядом с автовокзалом. Мы работаем по правилам и сразу же сообщаем о возникновении бесхозных предметов, а в последнее время усилили работу по безопасности в несколько раз, — прокомментировал КП-Челябинск руководитель ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев.

К счастью, сумка опасности не представляла. Это подтвердили в пресс-службе УМВД Челябинска.

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