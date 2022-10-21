В Челябинске эвакуировали автовокзал «Северные ворота» из-за подозрительной сумки

Увидев бесхозную сумку, сотрудники автовокзала сообщили в полицию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Забытая сумка стала причиной переполоха на автовокзале «Северные ворота» в Челябинске. К зданию торгового комплекса, где находится автовокзал, стянули экстренные службы, людей эвакуировали.

— Сумка была найдена в торговом комплексе, рядом с автовокзалом. Мы работаем по правилам и сразу же сообщаем о возникновении бесхозных предметов, а в последнее время усилили работу по безопасности в несколько раз, — прокомментировал КП-Челябинск руководитель ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев.

К счастью, сумка опасности не представляла. Это подтвердили в пресс-службе УМВД Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.