Стало известно, что люди забывают в поездах чаще всего

Пассажиры оставили более трех тысяч вещей за 2022 год Фото: Олег ЗОЛОТО

За 2022 год пассажиры забыли более 3 тысяч вещей в южноуральских поездах. Чаще всего в вагонах они оставляют предметы одежды, а также гаджеты, часы, наушники, зарядные устройства, различные игрушки и документы.

Иногда проводники находят необычные предметы. Например, в сентябре кто-то оставил электрический чайник, учебник по математике за 2 класс и тонометр.

Если вдруг вы что-то забыли в поезде, найти вещицу можно с помощью сервиса на сайте РЖД. В разделе «Услуги и сервисы» перейдите во вкладку «Поиск забытых вещей» и оставьте заявку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru