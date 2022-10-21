Владелец старинной челябинской пивоварни заявил о банкротстве

Пивоварня проработала 26 лет Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бывший владелец пивоварни «Крист» Андрей Кристели подал заявление в Арбитражный суд Челябинской области с просьбой признать себя банкротом. У него имеется задолженность перед кредиторами на сумму более 4 млн рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке дел суда.

Заведение «Крист» считается одной из самых старейших пивоварен в Челябинске. Оно проработало 26 лет, но в период пандемии коронавируса окончательно закрылось. Пивоварню признали банкротом из-за долга на сумму более 12 млн рублей.

Объявление о продаже бизнеса вскоре появилось на одном из популярных сайтов. За пивоварню и оборудование просили сумму в 52 млн рублей.

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