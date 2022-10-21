В Челябинске за перевозку оружия осудили 17-летнего подростка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор 17-летнему челябинцу, который решил подзаработать на перевозке пистолета с патронами. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры региона.

— Виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева

Установлено, что в апреле молодой человек за деньги договорился с жителем Копейска о передаче пистолета с патронами из тайника. Сумма сделки составила 10 тысяч рублей. Но парень не успел передать оружие, так как был задержан сотрудниками ФСБ.

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