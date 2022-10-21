Губернатор Челябинской области посетил военкомат в Магнитогорске

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с военным комиссаром Магнитогорска Григорием Косенком. Главной темой встречи стала помощь южноуральским призывникам в рамках частичной мобилизации.

— Все, что сегодня необходимо дополнительно, военные формируют нам заявки, мы их собираем и отправляем. Это касается всех подразделений, где есть наши ребята. Здесь важно, чтобы вы постоянно также были с ними на связи. Сегодня главное, чтобы ребята были подготовленные. Это основная задача, — объяснил Алексей Текслер.

Косенок в ходе встречи добавил, что сейчас связь с мобилизованными активно поддерживается. Связь с призывниками регулярная и помощь оказывается своевременно.

— По последней информации, ребята сообщают, что все сделано как положено, получили бронежилеты и разгрузки. По питанию проблем нет, воодушевлены и с боевым настроем участвуют в боевом слаживании, — объяснил военком.

В Магнитогорске губернатор также посетил городской государственный технический университет имени Носова, где осмотрел площадки и новое учебное оборудование. Особенно глава региона заострил внимание на промышленном экзоскелете, который разработан местными учеными.

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