Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 октября 2022 9:20

Из дикой природы – в самодельную клетку: у браконьера из Челябинской области изъяли 27 краснокнижных птиц

Полицейские изъяли 27 краснокнижных сапсанов и балобанов у браконьера из Челябинской области
Ильдар САУДАБАЕВ
Краснокнижные Сапсаны и Балобаны находились в железных клетках

Краснокнижные Сапсаны и Балобаны находились в железных клетках

Фото: кадр с видео

27 краснокнижных птиц отловил житель Верхнеуральского района. Держал пернатых породы сапсан и балобан в металлических клетках, которые изготовил сам. К 48-летнему мужчине нагрянули полицейские. Птиц изъяли и передали зоозащитникам.

Осмотр специалистом-орнитологом показал, что раньше птицы жили в дикой природе.

— В настоящее время осуществляется сбор материалов в целях установления причастности подозреваемого к совершению противоправного деяния, в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru