Из дикой природы – в самодельную клетку: у браконьера из Челябинской области изъяли 27 краснокнижных птиц

Краснокнижные Сапсаны и Балобаны находились в железных клетках Фото: кадр с видео

27 краснокнижных птиц отловил житель Верхнеуральского района. Держал пернатых породы сапсан и балобан в металлических клетках, которые изготовил сам. К 48-летнему мужчине нагрянули полицейские. Птиц изъяли и передали зоозащитникам.

Осмотр специалистом-орнитологом показал, что раньше птицы жили в дикой природе.

— В настоящее время осуществляется сбор материалов в целях установления причастности подозреваемого к совершению противоправного деяния, в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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