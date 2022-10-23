В центре Челябинска разбили стекло на трамвайной остановке

Фото: Челябинский транспорт / Vk.com

На трамвайной остановке «Площадь Революции» в Челябинске разбили стекло. Инцидент произошел в минувшую субботу, 22 октября. Фото с последствиями были опубликованы в группе «Челябинский транспорт» во «ВКонтакте».

— Сегодня было разбито стекло на новом остановочном павильоне на площади Революции. Администрация поставит новое стекло, и я надеюсь, что полиция найдет подозреваемого, — написал автор поста.

Ставший очевидцем водитель трамвая рассказал, что это не было вандализмом. Один из пассажиров облокотился на стекло, в результате чего оно лопнуло.

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что по факту произошедшего ведется проверка.

— В Отделе полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску происшествие зарегистрировано. На место выезжали сотрудники полиции. Ведется работа по установлению всех обстоятельств произошедшего, — рассказали в ведомстве.

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