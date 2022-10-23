В Челябинской области загорелись дома возле озера Тургояк

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В поселке Тургояк, расположенном рядом с одноименным озером, произошел крупный пожар. По предварительным данным, вспыхнула баня, после чего огонь из-за ветра и плотной застройки перекинулся на соседние дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Один из загоревшихся домов был строящимся и принадлежал хозяину бани. Второй был жилым и принадлежал соседям.

— Сотрудникам МЧС удалось отстоять третий дом - частично повреждена кровля. В настоящее время открытое горение ликвидировано, идет проливка и разборка, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Пострадавших нет. В настоящий момент выясняются причины пожара.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru